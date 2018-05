Antonio Valencia no gana el premio a mejor gol del año del M. United

El ecuatoriano Antonio Valencia no logró el premio a mejor gol del año del Manchester United ya que el mérito recayó sobre su compañero Nemanja Matic.

Hay que recordar que el tanto del 'Toño' competía con otros nueve y que fue la gente quién escogió al ganador. El gol de Valencia que competía era uno que le hizo a Everton.

Pero, los aficionados de los 'diablos rojos' eligieron el tanto de Matic ante el Crystal Palace. Además de ese galardón, se entregó el Sir Matt Busby al mejor jugador del año, el mismo que recayó en David De Gea.

Scott McTominay recibió el trofeo el mejor jugador del año según el entrenador, entregado por el mismo Jose Mourinho.

Mira el gol ganador:

I think we all knew who was winning this one...



Nemanja Matic has won #MUFC's Goal of the Season award for his screamer at Selhurst Park! #MUFCPOTY pic.twitter.com/16KGy48EkQ

— Manchester United (@ManUtd) 1 de mayo de 2018