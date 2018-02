Cristhian Penilla anota por primera vez con su nuevo equipo

El ecuatoriano Cristhian Penilla anotó por primera vez con su nuevo club, New England Revoution, en un partido amistoso contra el FC Dallas, donde milita Carlos Grueso.

Penilla marcó el tanto del empate transitorio (1-1) a los 55 minutos del compromiso jugado por la Sun Cup, parte de la pretemporada del fútbol estadounidense.

El exBarcelona fue titular en el compromiso que terminó 2-2. El otro tanto del New England fue hecho por Diego Fagundez a los 85.

Mira el gol de Penilla:



#NERevs GOAL! Cristian Penilla slams it home to pull the Revs even with @FCDallas, 1-1 in the 55th minute pic.twitter.com/rBKqLKNoH5

— New England Revolution (@NERevolution) 14 de febrero de 2018