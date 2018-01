Felipe Caicedo: "Al final de mi etapa en el Espanyol me sentí solo"

El ecuatoriano Felipe Caicedo contó en una entrevista más detalles sobre su salida del Espanyol que no se dio de la mejor manera.

"Al final de mi etapa en el Espanyol me sentí solo. No se me respetó como yo sentía que se me había respetar", dijo Caicedo en una entrevista con Rac 1.

"Hace mal pasar de ser un jugador importante a no servir para nada. Estaba claro que yo sobraba, allí. Pasé de ser referencia a ser criticado y di un paso al lado", añadió Felipao.

Hay que recordar que el delantero nacional era uno de los referentes del equipo, pero con la llegada del entrenador Quique Sánchez Flores perdió terreno en el equipo. Más aún con las constantes lesiones que sufrió el último año en España.

"Parecía que fuera yo el culpable de todo: de que no se pudiera fichar, de que el equipo no fuera bien", sentenció el ecuatoriano.