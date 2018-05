Soso: "La edad no es un impedimento para gestionar el plantel"

El argentino Mariano Soso fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Club Sport Emelec en una rueda de prensa,

“La edad la asocio con la experiencia, pero no con la capacidad. Me siento cómodo y a gusto con gestionar instituciones grandes. La edad no es un impedimento para gestionar correctamente al plantel", dijo Soso ante los medios de comunicación presentes.

"La edad no es sinónimo de madurez, este es un grupo heterogéneo y este es un enorme desafío", agregó el técnico.

El adiestrador de 37 años también anunció como será su manera de manejar la parte disciplinaria del equipo.

"Con el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico que comando, debemos construir nuevas normas y acuerdos de convivencia que puedan estar en el marco del profesionalismo de un plantel", señaló Soso

"A partir de ese rediseño de normas, quien debe velar por el cumplimiento de las mismas, soy yo como conductor. Asumo la responsabilidad desde el momento en el que tomo al equipo", sentenció.