Organizaciones políticas y sociales cierran campaña con miras a consulta popular

A pocas horas de que concluya el plazo (00H00 del viernes 2 de febrero de 2018) para hacer campaña por la consulta popular del domingo, las organizaciones políticas y sociales cierran la promoción de sus posturas ante el plebiscito.







El presidente de la República, Lenín Moreno, cerró en el centro de Guayaqui y bajo una intensa lluvia la campaña electoral por la consulta popular.

“A ejercer democráticamente el derecho a decidir, a tomar esa parte de poder que el gobernante nos devuelve para decidir acerca del futuro nacional. Digámosle sí a la esperanza, sí al futuro, sí al nuevo Ecuador, sí a que los violadores de niños no se queden impunes, sí a que los corruptos no vuelvan bendecidos por el tiempo a reírse en nuestra cara, para que los gobernantes no se perennicen en el poder porque esto crea círculos de corrupción”.

El jefe de Estado estuvo acompañado de varios asambleístas y decenas de simpatizantes.



Mas temprano, a las 11h00, el gobernante realizó una caravana desde el Guasmo y recorrió varios de los sectores más populares de la ciudad.



Moreno iba en un auto descapotado junto a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien destacó la importancia de votar en la consulta popular.

Por la tarde reunió a miles de personas para su último discurso de campaña en las calles Padre Solano y Lorenzo de Garaycoa.





“7 veces no”



La tendencia de oposición a la consulta la lidera el expresidente Rafael Correa, quien desde la tarde del jueves 1 de febrero de 2018 recorre el suburbio de Guayaquil para cerrar la campaña.



El recorrido por el Guasmo sur estaba previsto para las 16H00, pero comenzó con más de 2 horas de retraso.



Correa resaltó su negativa por las preguntas 2, 3 y 6 de las 7 preguntas con las que se consultará al pueblo el domingo 4 de febrero de 2018.

El exjefe de Estado insistió en que la consulta es “mañosa” y que el pueblo le dirá “7 veces no”.



Estaba previsto que el recorrido continúe por las principales calles del suburbio de la urbe.

El cierre de campaña de esta agrupación tuvo amplia presencia policial.



“Creemos que hay un grado importantísimo de desconocimiento del contenido de las preguntas, por eso era indispensable el dictamen de la Corte Constitucional. Las preguntas no están redactadas de forma cotidiana, el lenguaje no es fácil de comprender”, dijo más temprano la legisladora Marcela Aguiñaga.









"Que no exista la reelección indefinida







El cierre de campaña de la organización política Democracia Sí se dio en la Avenida Amazonas, en el centro norte de Quito, donde acudieron delegaciones de varias provincias que apoyan el sí en la consulta popular.

Durante su discurso, el líder de la organización, Gustavo Larrea, explicó una a una las 7 preguntas.

“La primera razón: votar contra la corrupción para que quienes hayan sido sentenciados por robarse fondos del pueblo ecuatoriano respondan con su patrimonio familiar lo que le han defraudado al país, pero además que no vuelvan a ser candidatos a ninguna dignidad, que no vuelvan a ser funcionarios públicos”, expresó.







Foto: Twitter @noticiasecos









“Una segunda razón para votar sí es que no exista la reelección indefinida, la democracia se basa en la renovación de liderazgos”, agregó.

Previamente, varios delegados provinciales intervinieron y llamaron a la población a votar sí en las 7 preguntas.

El evento comenzó desde las 16H00 con presentaciones artísticas.









"La voluntad se tiene que transformar en norma"









En la 29 y la Q, en el suburbio de Guayaquil, la alianza del Partido Social Cristiano con el movimiento Madera de Guerrero finalizó su campaña por el sí en la consulta popular de este 4 de febrero.

Miembros de comités barriales y centrales políticas se concentraron a las 17H00 para conocer los alcances de las 7 preguntas del referéndum. En la tarima se congregaron concejales y asambleístas.











Foto: @CynthiaViteri6

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, resaltó la importancia de votar a favor de las siete interrogantes y resaltó qué debería pasar al día siguiente de las elecciones: “Se tiene que implementar de inmediato, la voluntad de ustedes se tiene que transformar en norma, en ley, para que sea obedecida de acuerdo a su deseo”.

Tras hacer un llamado para que los ciudadanos acudan a las urnas, Nebot enfatizó que los resultados de los comicios deberían conocerse a más tardar el lunes 5 de febrero.