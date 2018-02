Comisión Nacional Anticorrupción presenta candidatos para el CPCCS

La Comisión Nacional Anticorrupción presenta, este 6 de febrero en Quito a las 10h00, a sus candidatos para que integren el Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

El presidente de la República Lenín Moreno, en su mensaje semanal, afirmó el lunes que, de manera inmediata, enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tras haberse realizado el domingo 4 de febrero consulta popular.

El Sí ganó en la pregunta 3 que se refería a "enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos".

Moreno, en su enlace, se dirigió a la provincia de Manabí donde el no triunfó en cuatro de las siete preguntas. “Ahora vas a comprobar que no te dijeron la verdad, que te mintieron porque vamos a continuar nuestro trabajo con más empeño. He dispuesto acelerar todos los proyectos de reconstrucción”, dijo Moreno. El primer mandatario espera que el 2019 se pueda elegir a los nuevos miembros del CPCCS y reiteró su solicitud para que la ciudadanía envíe nombres que sirvan para la conformación de ternas.